Польща вимагатиме від ЄС скасування транспортного безвізу для України, - прем'єр

Польща планує вимагати від Європейського союзу повернення системи дозволів для українських перевізників, які прибувають до країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на WNP.pl.

"Ми дуже жорстко і однозначно вимагатимемо відновлення системи дозволів на перевезення для українських вантажівок та українських водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі. Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її змінила Єврокомісія, і сьогодні перевізники блокують кордон", – заявив Моравецький.

Він додав, що такі зміни регулюватимуть транспортний ринок "справедливим та рівноцінним чином".

Транспортний безвіз

Варто зауважити, що ще минулого року, після того, як російські окупанти вторглися в Україну, Євросоюз запровадив транспортне безвіз для нашої країни.

Він передбачав, що українські перевізники не повинні отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС.

Нещодавно польські перевізники розпочали блокаду кордону з Україною. Вони пропускають по 1-2 вантажівки на годину. Головною умовою припинення страйку є повернення системи дозволів для українських перевізників.

Більш детально про блокаду кордону можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.