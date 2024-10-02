Україна виконала ще два індикатори за програмою з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро
Кабінет міністрів ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року та підписане технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення виконання функцій НКРЕКП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Як зазначили в міністерстві, це два індикатори виконання Плану України з реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, які націлені на покращення ситуації на ринку праці і рівня життя українців, а також впровадження реформи ринку електроенергії в рамках інтеграції України до енергетичного ринку ЄС.
Відповідно до плану України, Мінекономіки є національним координатором Ukraine Facility. Міністерство забезпечує організацію і проведення моніторингу виконання Плану та щоквартальну підготовку звітної документації для Європейської комісії.
Загалом, цього кварталу Україна мала виконати девʼять індикаторів Плану, з яких успішно виконано вже вісім. Останній індикатор - на фінальній стадії виконання, повідомили в міністерстві.
Програма Ukraine Facility
У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік. У червні Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в рамках Ukraine Facility.
Від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. До кінця року Україна планує отримати ще 4 млрд євро від Євросоюзу у рамках Ukraine Facility.