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Украина выполнила еще два индикатора по программе с ЕС Ukraine Facility на 50 млрд евро

Украина, Среда 02 октября 2024 12:25
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Украина выполнила еще два индикатора по программе с ЕС Ukraine Facility на 50 млрд евро Фото: Украина выполнила два индикатора по программе с ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял Стратегию демографического развития до 2040 года и подписано техническое задание на разработку информационной системы для обеспечения выполнения функций НКРЭКУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как отметили в министерстве, это два индикатора выполнения Плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, нацеленных на улучшение ситуации на рынке труда и уровня жизни украинцев, а также внедрение реформы рынка электроэнергии в рамках интеграции Украины в энергетический рынок ЕС.

Согласно плану Украины Минэкономики является национальным координатором Ukraine Facility. Министерство обеспечивает организацию и проведение мониторинга выполнения Плана и ежеквартальную подготовку отчетной документации Европейской комиссии.

В этом квартале Украина должна была выполнить девять индикаторов Плана, из которых успешно выполнено уже восемь. Последний индикатор – на финальной стадии выполнения, сообщили в министерстве.

Программа Ukraine Facility

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год. В июне Украина и Европейский Союз заключили кредитное соглашение в рамках Ukraine Facility.

С начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. До конца года Украина планирует получить еще 4 млрд евро от Евросоюза в рамках Ukraine Facility.

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