ua en ru
Вт, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна виходить на потрібну частоту та ефективність ударів по об'єктах РФ, - експерт

Вівторок 12 березня 2024 20:10
UA EN RU
Україна виходить на потрібну частоту та ефективність ударів по об'єктах РФ, - експерт Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Українські війська виходять на потрібну частоту та ефективність ударів по об'єктах військово-промислового комплексу та нафтогазовій галузі Росії.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ".

"Зростає кількість застосовуваних безпілотників, Україна розширює можливості. Це вже очевидно. Щоб було зрозуміло, ми тільки зараз виходимо на потрібну частоту та ефективність ударів. Ми вже зараз нарощуємо свої можливості таким чином, щоб, скажімо, як мінімум не відставати від росіян, а як максимум - перевершити їх", - розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Експерт також наголосив на системності ударів по об'єктах військово-промислового комплексу РФ та нафтогазовій галузі. На його думку, таким чином вирішується комплексне завдання.

"Перше - зменшити спроможності Росії щодо виробництва зброї, друге - щодо отримання коштів до бюджету, за рахунок яких фінансується війна проти України. НПЗ "Лукойлу" працюють на зовнішній та внутрішній ринок, це прибуток з продажу нафти та нафтопродуктів за кордон. Абсолютно закономірно: для того, щоб зменшувати можливості РФ, треба бити по промислових об'єктах. Зверніть увагу, часто удари, якщо ми кажемо про НПЗ, наносяться по обладнанню та терміналам, що відповідають за переробку нафти. Тобто не тільки по сховищах, а по найдорожчих об'єктах", - зазначив Мусієнко.

Атака на НПЗ у Нижньогородській області

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" атакували безпілотники.

При цьому уточнювалося, що ударний безпілотник потрапив прямо на встановлення перегонки нафти. Після такої атаки на території підприємства виникла пожежа.

Також на удар нафтопереробним заводом скаржився губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.

Як пізніше повідомили РБК-Україна джерела у Силах оборони, нафтопереробний завод був атакований дронами. За цим стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ
Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог