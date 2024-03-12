Україна виходить на потрібну частоту та ефективність ударів по об'єктах РФ, - експерт

Українські війська виходять на потрібну частоту та ефективність ударів по об'єктах військово-промислового комплексу та нафтогазовій галузі Росії.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ" .

"Зростає кількість застосовуваних безпілотників, Україна розширює можливості. Це вже очевидно. Щоб було зрозуміло, ми тільки зараз виходимо на потрібну частоту та ефективність ударів. Ми вже зараз нарощуємо свої можливості таким чином, щоб, скажімо, як мінімум не відставати від росіян, а як максимум - перевершити їх", - розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Експерт також наголосив на системності ударів по об'єктах військово-промислового комплексу РФ та нафтогазовій галузі. На його думку, таким чином вирішується комплексне завдання.

"Перше - зменшити спроможності Росії щодо виробництва зброї, друге - щодо отримання коштів до бюджету, за рахунок яких фінансується війна проти України. НПЗ "Лукойлу" працюють на зовнішній та внутрішній ринок, це прибуток з продажу нафти та нафтопродуктів за кордон. Абсолютно закономірно: для того, щоб зменшувати можливості РФ, треба бити по промислових об'єктах. Зверніть увагу, часто удари, якщо ми кажемо про НПЗ, наносяться по обладнанню та терміналам, що відповідають за переробку нафти. Тобто не тільки по сховищах, а по найдорожчих об'єктах", - зазначив Мусієнко.

Атака на НПЗ у Нижньогородській області

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" атакували безпілотники.

При цьому уточнювалося, що ударний безпілотник потрапив прямо на встановлення перегонки нафти. Після такої атаки на території підприємства виникла пожежа.

Також на удар нафтопереробним заводом скаржився губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.

Як пізніше повідомили РБК-Україна джерела у Силах оборони, нафтопереробний завод був атакований дронами. За цим стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.