ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина выходит на нужную частоту и эффективность ударов по объектам РФ, - эксперт

Вторник 12 марта 2024 20:10
UA EN RU
Украина выходит на нужную частоту и эффективность ударов по объектам РФ, - эксперт Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

Украинские войска выходят на нужную частоту и эффективность ударов по объектам военно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли России.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ".

"Растет количество применяемых беспилотников, Украина расширяет возможности. Это уже очевидно. Чтобы было понятно, мы только сейчас выходим на нужную частоту и эффективность ударов. Мы уже сейчас наращиваем свои возможности таким образом, чтобы, скажем, как минимум не отставать от россиян, а как максимум - превзойти их", - рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт также отметил системность ударов по объектам военно-промышленного комплекса РФ и нефтегазовой отрасли. По его мнению, таким образом решается комплексная задача.

"Первое - уменьшить возможности России по производству оружия, второе - по получению средств в бюджет, за счет которых финансируется война против Украины. НПЗ "Лукойла" работают на внешний и внутренний рынок, это прибыль по продаже нефти и нефтепродуктов за границу. Абсолютно закономерно: Для того, чтобы уменьшать возможности РФ, нужно бить по промышленным объектам. Обратите внимание, часто удары, если мы говорим о НПЗ, наносятся по оборудованию и терминалам, отвечающим за переработку нефти. То есть не только по хранилищам, а по самым дорогим , - отметил Мусиенко.

Атака на НПЗ в Нижегородской области

Напомним, сегодня, 12 марта, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" атаковали беспилотники.

При этом уточнялось, что ударный беспилотник попал прямо на установку перегонки нефти. После такой атаки на территории предприятия возник пожар.

Также на удар нефтеперерабатывающим заводом жаловался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как позже сообщили РБК-Украина источники в Силах обороны, нефтеперерабатывающий завод был атакован дронами. За этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине Атака дронов
NEWS
Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ
Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг