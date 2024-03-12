Украина выходит на нужную частоту и эффективность ударов по объектам РФ, - эксперт

Украинские войска выходят на нужную частоту и эффективность ударов по объектам военно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли России.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ" .

"Растет количество применяемых беспилотников, Украина расширяет возможности. Это уже очевидно. Чтобы было понятно, мы только сейчас выходим на нужную частоту и эффективность ударов. Мы уже сейчас наращиваем свои возможности таким образом, чтобы, скажем, как минимум не отставать от россиян, а как максимум - превзойти их", - рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт также отметил системность ударов по объектам военно-промышленного комплекса РФ и нефтегазовой отрасли. По его мнению, таким образом решается комплексная задача.

"Первое - уменьшить возможности России по производству оружия, второе - по получению средств в бюджет, за счет которых финансируется война против Украины. НПЗ "Лукойла" работают на внешний и внутренний рынок, это прибыль по продаже нефти и нефтепродуктов за границу. Абсолютно закономерно: Для того, чтобы уменьшать возможности РФ, нужно бить по промышленным объектам. Обратите внимание, часто удары, если мы говорим о НПЗ, наносятся по оборудованию и терминалам, отвечающим за переработку нефти. То есть не только по хранилищам, а по самым дорогим , - отметил Мусиенко.

Атака на НПЗ в Нижегородской области

Напомним, сегодня, 12 марта, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" атаковали беспилотники.

При этом уточнялось, что ударный беспилотник попал прямо на установку перегонки нефти. После такой атаки на территории предприятия возник пожар.

Также на удар нефтеперерабатывающим заводом жаловался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как позже сообщили РБК-Украина источники в Силах обороны, нефтеперерабатывающий завод был атакован дронами. За этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.