Україна виграла медаль на біатлонному Кубку світу: вперше за три сезони

Україна вперше за три роки завоювала медаль на етапі Кубка світу з біатлону. В останній день змагань у чеському Ново Место відзначилась чоловіча естафетна команда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки .

До складу нашої збірної на естафету увійшли: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко та Антон Дудченко.

Першим на трасу вийшов Артем Тищенко, який припустився трьох промахів і передав естафету на дев'ятій позиції. Віталій Мандзин не зміг покращити ситуацію, однак Антон Дудченко завдяки бездоганній стрільбі підняв збірну України на п'яте місце.

Заключний етап за нашу команду біг Дмитро Підручний. Він нав'язав боротьбу суперникам і після другої стрільби вирвався на третю позицію. Капітан збірної зумів втримати перевагу, принісши Україні бронзову медаль.

Переможцем естафети стала команда Франції, а "срібло" вибо.рола збірна Норвегії.

Кубок світу з біатлону-2024/25. Нове Место (Чехія). Естафета, чоловіки

Франція (0+4) 1:16:24.3 Норвегія (1+8) +1:26.6 Україна (0+7) +2:45.4 Німеччина (4+9) +2:57.1 Австрія (0+10) +4:07.2 Італія (3+8) +4:28.8

Це перша нагорода для України за три роки – 8 січня 2022-го Тищенко та Дарина Блашко здобули "бронзу" в одиночній змішаній естафеті. А в чоловічій естафеті це перша нагорода за останні п'ять років. Попереднього разу українці були на п'єдесталі у цій дисципліні також на етапі в Нове Место. У березні 2020 року разом з Підручним срібними призерами стали Артем Прима, Сергій Семенов та Руслан Ткаленко.