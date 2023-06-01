Україна виграла другий поєдинок волейбольної Золотої Євроліги: відео

Золота Євроліга-2023, група B, 2-й тур

Україна – Хорватія – 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)

Упродовж першого сету суперники намагалися триматися поруч один із одним. "Синьо-жовті" зробили кілька спроб піти у відрив, але балканці щоразу знаходили сили відновити паритет. Так тривало до кінцівки партії. Українська збірна таки перемогла з +6.

Трохи інакше склався другий сет. У дебюті команди грали на рівних, але в середині партії "синьо-жовті" остаточно перехопили ініціативу. Підопічні Угіса Крастіньша видали класний відрізок, що дозволив вийти на гандикап 6 очок. До завершення сету збірна України додала ще один пункт переваги в скарбничку.

За схожим сценарієм минув і третій сет. Українці знову чудово зіграли в середині партії, тож довели матч до заслуженої "сухої" перемоги. Найрезультативнішим у складі збірної України став Василь Тупчій (14 очок). Трохи відстали Олег Плотницький (13) і Дмитро Терьоменко (11).

Третій поєдинок на турнірі "синьо-жовті" зіграють 6 червня проти збірної Бельгії. Далі хлопці Крастіньша зіграють із македонцями, хорватами та бельгійцями друге коло. Завершиться груповий етап 18 червня. До плей-офф вийде лише переможець квартету.