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Украина выиграла второй поединок волейбольной Золотой Евролиги: видео

Фото: Юрий Семенюк на острие атаки "сине-желтых" (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой волейбольной сборной Украины завершился матч 2-го тура группового этапа Золотой Евролиги против национальной команды Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Золотая Евролига-2023, группа B, 2-й тур

Украина – Хорватия – 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)

В течение первого сета соперники пытались держаться рядом друг с другом. "Сине-желтые" предприняли несколько попыток уйти в отрыв, но балканцы каждый раз находили силы восстановить паритет. Так продолжалось до концовки партии. Украинская сборная все же победила с +6.

Несколько иначе сложился второй сет. В дебюте команды играли на равных, но в середине партии "сине-желтые" окончательно перехватили инициативу. Подопечные Угиса Крастиньша выдали классный отрезок, позволивший выйти на гандикап в 6 очков. До конца сета сборная Украины добавила еще один пункт преимущества в копилку.

По схожему сценарию прошел и третий сет. Украинцы снова прекрасно сыграли в середине партии и довели матч до заслуженной "сухой" победы. Самым результативным в составе сборной Украины стал Василий Тупчий (14 очков). Немного отстали Олег Плотницкий (13) и Дмитрий Теременко (11).

Третий поединок на турнире "сине-желтые" сыграют 6 июня против сборной Бельгии. Далее ребята Крастиньша сыграют с македонцами, хорватами и бельгийцами второй круг. Завершится групповой этап 18 июня. В плей-офф выйдет только победитель квартета.

К слову, ранее сборная Украины по дзюдо отказалась от выступлений на Гран-при в Душанбе.

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