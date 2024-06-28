Україна не виграє цієї війни, - Трамп на дебатах з Байденом

Трамп зазначив, що у країни закінчуються люди та солдати.

"Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величні міста із золотими тисячолітніми куполами – і все через нього (Байдена, - ред.) та дурні рішення, які він прийняв. Росія ніколи не напала б, якби я був президентом", – заявив Трамп.

Також він зазначив, що за його президентства Путін не забирав землі.

"Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А при мені - ні. Путін знав, що зі мною не можна грати", - сказав кандидат у президенти США.