Украина не выиграет эту войну, - Трамп на дебатах с Байденом

Трамп отметил, что у страны заканчиваются люди и солдаты.

"Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с золотыми тысячелетними куполами – и все из-за него (Байдена, - ред.) и глупых решений, которые он принял. Россия никогда бы не напала, если бы я был президентом", – заявил Трамп.

Также он отметил, что при его президентстве Путин не забирал земли.

"Россия забрала много земли при Обаме, при Байдене. А при мне - нет. Путин знал, что со мной нельзя играть", - сказал кандидат в президенты США.