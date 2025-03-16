Україна відступила з усієї території Курської області, за винятком невеликої ділянки землі, - NYT

Видання зазначає, що на піку наступу українські сили контролювали приблизно 500 квадратних миль російської території. Однак, за словами Пасі Паройненa, військового аналітика з фінської компанії Black Bird Group, до неділі вони утримували лише вузьку смугу землі вздовж російсько-українського кордону, яка займала 30 квадратних миль (близько 77 кв. км).

"Кінець битви вже близько", - сказав Паройнен в інтерв’ю NYT.

Точну площу російських територій, що залишаються під контролем України, неможливо підтвердити незалежно, а солдати повідомляють про запеклі бої в регіоні. Проте, під натиском швидкого російського наступу, підтриманого безперервними авіаударами та атаками дронів, українські війська за останній тиждень відступили з кількох сіл у Курській області, а також із Суджі - головного міста, яке вони контролювали.

Українське військове командування заявило, що війська відійшли на більш вигідні для оборони позиції вздовж кордону Росії, використовуючи гористий рельєф для кращого контролю над наступаючими російськими силами.

Як зазначає NYT, у суботу командування ЗСУ оприлюднило карту бойових дій, що показує невелику ділянку землі, яку Україна все ще контролює в Курській області. Однак залишається незрозумілим, як довго українські сили зможуть утримувати цю територію.

За словами українських солдатів, бої в Курській області зараз більше стосуються контролю над найкращими оборонними позиціями, щоб не допустити просування російських військ у Сумську область і відкриття нового фронту у війні.

"Хоча український відступ із більшої частини Курської області відбувся швидко, військові експерти зазначають, що він став результатом місяців російських атак і бомбардувань, які поступово послаблювали українські позиції та перерізали шляхи постачання, зрештою змусивши війська відійти", - йдеться у матеріалі видання.

Разом з тим, військові аналітики додають, що ситуація в Курській області залишалася відносно впорядкованою, на відміну від попередніх відступів ЗСУ в інших регіонах. А українські війська не потрапили в оточення, попри заяви президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.