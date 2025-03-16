Украина отступила со всей территории Курской области, за исключением небольшого участка земли, - NYT

Издание отмечает, что на пике наступления украинские силы контролировали примерно 500 квадратных миль российской территории. Однако, по словам Паси Паройнена, военного аналитика из финской компании Black Bird Group, до воскресенья они удерживали лишь узкую полосу земли вдоль российско-украинской границы, которая занимала 30 квадратных миль (около 77 кв. км).

"Конец битвы уже близко", - сказал Паройнен в интервью NYT.

Точную площадь российских территорий, остающихся под контролем Украины, невозможно подтвердить независимо, а солдаты сообщают об ожесточенных боях в регионе. Тем не менее, под натиском быстрого российского наступления, поддержанного непрерывными авиаударами и атаками дронов, украинские войска за последнюю неделю отступили из нескольких сел в Курской области, а также из Суджи - главного города, который они контролировали.

Украинское военное командование заявило, что войска отошли на более выгодные для обороны позиции вдоль границы России, используя гористый рельеф для лучшего контроля над наступающими российскими силами.

Как отмечает NYT, в субботу командование ВСУ обнародовало карту боевых действий, показывающую небольшой участок земли, который Украина все еще контролирует в Курской области. Однако остается непонятным, как долго украинские силы смогут удерживать эту территорию.

По словам украинских солдат, бои в Курской области сейчас больше касаются контроля над лучшими оборонительными позициями, чтобы не допустить продвижения российских войск в Сумскую область и открытия нового фронта в войне.

"Хотя украинское отступление из большей части Курской области произошло быстро, военные эксперты отмечают, что оно стало результатом месяцев российских атак и бомбардировок, которые постепенно ослабляли украинские позиции и перерезали пути снабжения, в конце концов заставив войска отойти", - говорится в материале издания.

Вместе с тем, военные аналитики добавляют, что ситуация в Курской области оставалась относительно упорядоченной, в отличие от предыдущих отступлений ВСУ в других регионах. А украинские войска не попали в окружение, несмотря на заявления президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.