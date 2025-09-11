UA

Україна відреагувала на цинічну заяву глави МЗС Словаччини про дрони в Польщі

Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ірина Глухова

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на заяву словацького міністра закордонних справ Юрая Бланара. Раніше той висловив сподівання, що дрони, які проникли в Польщу, нібито мали опинитися на території України.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Речник МЗС Георгій Тихий, у відповідь на питання РБК-Україна щодо заяви словацького міністра про нічну атаку на Польщу, прокоментував ситуацію.

"Велика кількість російських дронів залетіла в повітряний простір Польщі - це факт емпіричної дійсності, який не потребує віри. Такий масований перетин кордону російськими дронами не міг бути випадковим - це абсолютно свідома ескалація з боку Росії. Саме так її характеризують у Польщі та інших країнах-партнерах", - зазначив речник МЗС.

Він закликав словацьку сторону "не знімати відповідальність з Москви недоречними сумнівами та визнати реальність такою, якою вона є, а не такою, в яку хотілося би вірити".

Речник підкреслив, що це реальність російської агресії, яка загрожує всій Європі та яку Путін (ред.- диктатор РФ Володимир Путін) намагається розширити за межі України.

"Кожен адекватний європейський уряд має зараз думати над тим, як разом з Україною зупинити Росію та завершити війну, а не над тим, як виправдовувати російську ескалацію", - додав Тихий.

За його словами, для завершення війни потрібне посилення консолідованого тиску на Москву, перекриття фінансування війни, зміцнення України та співпраця протиповітряних спроможностей України і партнерів для збиття російських дронів і ракет.

Також він наголосив, що Росія не має жодного права запускати дрони та ракети по Польщі, Україні, Словаччині чи будь-якій іншій країні.

Що передувало

Вчора міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, коментуючи ситуація з проникненням російських безпілотників на територію Польщі, заявив, що хоче вірити, що дрони, які впали в Польщі, мали опинитися в Україні.

"Хочу вірити, що дрони, які проникли на територію Польщі, були не для атаки на Польщу, а повинні були опинитися на території України", - цинічно сказав він.

