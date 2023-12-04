Україна відреагувала на референдум у Венесуелі про анексію частини Гайани

"1 грудня 2023 року Міжнародний Суд ООН ухвалив наказ про застосування тимчасових заходів у справі про Арбітражне рішення від 3 жовтня 1899 року ("Гаяна проти Венесуели")", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наказ зобов'язує Венесуелу утримуватися від будь-яких дій, що змінять ситуацію в регіоні Ессекібо, а також обидві сторони - утриматися від будь-яких дій, що можуть погіршити або розширити спір, або ускладнити його вирішення.

Позиція України

Україна наголошує на необхідності виконання юридично обов'язкових рішень Міжнародного Суду ООН.

"Вирішення будь-яких спірних питань і розбіжностей повинно відбуватися тільки на основі механізмів, передбачених міжнародним правом, відповідно до цілей і принципів, визначених Статутом ООН", - повідомили в МЗС.

Сторони спору мають дотримуватися юридично обов'язкового наказу Міжнародного Суду ООН про застосування тимчасових заходів і не вдаватися до односторонніх дій, які можуть погіршити ситуацію.

Що цьому передувало

Венесуела вважає, що регіон Ессекібо відійшов їй після здобуття країною незалежності від Іспанії, однак Гайана відповідає, що цей регіон входив до складу Британської Гвіани, яка і стала незалежною Гайаною. Каракас не погоджується з цим.

Днями ми повідомляли, що Бразилія у відповідь на територіальні суперечки між своїми сусідами, Гаяною та Венесуелою, "посилила оборонні дії" вздовж свого північного кордону.

Пізніше повідомлялося, що Венесуела готувалася провести референдум про анексію частини сусідньої Гайани. ООН просила утриматися від будь-яких дій, які можуть загострити конфлікт.

Уже сьогодні The New York Times повідомило, що 95% учасників референдуму підтримали анексію регіону Ессекібо в північно-східній частині Гайани.