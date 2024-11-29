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Украина отпустила конкурента и получила нового преследователя в таблице коэффициентов УЕФА

Пятница 29 ноября 2024 13:59
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Украина отпустила конкурента и получила нового преследователя в таблице коэффициентов УЕФА Фото: Украина рискует опуститься на 22-е место (x.com/FCShakhtar)
Автор: Андрей Костенко

После очередной еврокубковой недели Украина сохранила 21-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa.

В очередных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы оба отечественных представителя потерпели поражения. "Шахтер" уступил нидерландскому ПСВ (2:3), а "Динамо" - чешской „Виктории“ (1:2).

В то же время команды Сербии, которая находится на ступеньку выше, сыграли удачно. "Црвена Звезда" победила в ЛЧ немецкий "Штутгарт" (5:1), а "Бачка-Топола" в Лиге конференций завершила вничью матч со швейцарским "Санкт-Галленом" (2:2). После этого отставание Украины от балканцев увеличилось. Наша страна имеет коэффициент 23.400, тогда как сербы - 24.675.

На 22-е место, которое до этого занимала Венгрия, поднялась Швеция. Скандинавы, сохранившие в евротурнирах трех представителей из четырех стартовавших, отстают от Украины на 1.4 очка.

В сезоне 2024/25 украинские клубы заработали 2.6 пункта. "Шахтер" за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов получил шесть очков, принеся стране 1.6 балла. Еще 0.4 "горняки" получили за победу над "Янг Бойз" и 0.2 - за ничью с итальянской "Болоньей".

"Динамо" в квалификации ЛЧ, дважды обыграв сербский "Партизан", заработало два очка, что принесло стране 0.4 балла. Еще столько же добавили ничья и победа над шотландским "Рейнджерсом", а также мировая с австрийским "Зальцбургом".

21-я позиция предусматривает для Украины четыре квоты в еврокубках на сезон 2026/27. Одна команда будет стартовать в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Одна – в первом круге квалификации Лиги Европы. Еще два представителя получат шанс пробиться в основной турнир Лиги конференций с первого и второго квалификационных раундов.

В следующем туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет номинально домашний поединок против мюнхенской "Баварии" (10 декабря). А "Динамо" в Испании будет противостоять "Реал Сосьедаду" (12 декабря).

Украина отпустила конкурента и получила нового преследователя в таблице коэффициентов УЕФА

Ранее "Шахтер" вдесятером проиграл ПСВ в Лиге чемпионов , а "Динамо" уступило "Виктории" и осталось на дне таблицы Лиги Европы.

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