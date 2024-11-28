"Динамо" поступилося "Вікторії" та залишилося на дні таблиці Ліги Європи

Київське "Динамо" зазнало поразки від "Вікторії" з чеського Пльзеня в 5-му турі основного раунду Ліги Європи 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга Європи, основний раунд, 5-й тур

"Динамо" – "Вікторія" – 1:2

Голи: Кабаєв, 90+5 – Видра, 55, Шульц, 90

У дебюті зустрічі гострішими виглядали номінальні гості. Проте, до реальних моментів справа не дійшла. Поступово "біло-сині" відсунули гру подалі від власних воріт. До середини першої половини воротарі працювали лише після ударів із дистанції.

Нагоди забити почали виникати після екватору тайму. Ось Буяльський після комбінації за участі Рубчинського та Шапаренка не зміг переграти кіпера. У відповідь зі середньої відстані пробили Шульц та Їрка, та Бущан в обох випадках зіграв надійно. А перед перервою Шапаренко не зміг акцентовано пробити після прострілу Караваєва.

На старті другої половини голкіпер "Динамо" впорався з ударом Їрки впритул. Український гранд відповів голом – Шапаренко зупинив на межі воротарського навіс Караваєва, а Вівчаренко відправив м'яч у сітку. Однак, суддівська бригада вгледіла офсайд.

І ледь не миттєво в рахунку повела "Вікторія". Гол організували Їрка та Видра. Перший залишив м'яч для партнера перед штрафним майданчиком, а досвідчений форвард із дистанції відправив сферу в лівий кут воріт.

"Динамо" перейшло до активніших атакувальних дій. Підопічні Олександра Шовковського шукали нагоди здалеку, завантажували роботою фланги, ішли в активний пресинг. Проте, до реальних моментів справа доходила вкрай рідко. Хіба що на 72-й хвилині потужний постріл Бражка взяв Єдлічка.

Не вдався "Динамо" й фінальний штурм. Більше того, на останній хвилині основного часу "Вікторія" забила вдруге. Це Шульц отримав достатньо часу в центрі штрафного, щоб холоднокровно відправити м'яч за лінію.

Команда Шовковського спромоглася лише розмочити рахунок. Це Кабаєв виконав розкішний удар у дальню дев'ятку з лівого флангу. Тим не менше, "Динамо" зазнало п'ятої поразки поспіль і без жодного набраного очка залишається останньою командою турніру.