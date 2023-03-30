ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна відправила ще одне судно з пшеницею для Єгипту

Новость на русском →
Четвер 30 березня 2023 21:49
Україна відправила ще одне судно з пшеницею для Єгипту Фото: Україна відправила ще одне судно з пшеницею для Єгипту (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 30 березня, з українських портів вийшли шість суден з українським продовольством. Серед них балкер SERENITY IBTIHAJ з 27 тисячами тонн пшениці для Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Повідомляється, що з початку роботи "зернового коридору" 44 судна експортували до Єгипту 1 мільйон тонн української агропродукції.

Оскільки країна переживає фінансову кризу, то залежить від системних постачань зерна та стабільної ціни. Потреби Єгипту здатна забезпечити планомірно працююча "зернова угода". Так, на останньому тендері Єгипет придбав ще одну нову партію української пшениці обсягом 120 тисяч тонн. Її відправлять наступного місяця.

Станом на сьогоднішній вечір, 89 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси 857 суден експортували 26,2 млн тоннпродовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, нещодавно Україна судно з 30 тисячами тонн пшениці для Ємену.

Раніше до Ефіопії відправили ще 30 тисяч тонн продовольства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МІУ зерновий коридор
NEWS
В Україні планують створити реєстр ухилянтів: що це і як працюватиме
В Україні планують створити реєстр ухилянтів: що це і як працюватиме
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою