Украина отправила еще одно судно с пшеницей для Египта

В четверг, 30 марта, из украинских портов вышли шесть судов с украинским продовольствием. Среди них балкер SERENITY IBTIHAJ с 27 тысяч тонн пшеницы для Египта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

Сообщается, что с начала работы "зернового коридора" 44 судна экспортировали в Египет 1 миллион тонн украинской агропродукции.

Поскольку страна переживает финансовый кризис, то зависит от системных поставок зерна и стабильной цены. Потребности Египта способна обеспечить планомерно работающее "зерновое соглашение". На последнем тендере Египет приобрел еще одну новую партию украинской пшеницы объемом 120 тысяч тонн. Ее отправят в следующем месяце.

На сегодняшний вечер, 89 судов ожидают инспекции в территориальных водах Турции.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы 857 судов экспортировали 26,2 млн тонн продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, недавно Украина судно с 30 тысячами тонн пшеницы для Йемена.

Ранее в Эфиопию отправили еще 30 тысяч тонн продовольствия.

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