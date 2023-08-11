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Україна відправила рятувальників в Словенію. Кабмін видав розпорядження

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Україна, П'ятниця 11 серпня 2023 19:33
Україна відправила рятувальників в Словенію. Кабмін видав розпорядження Фото: Україна відправить рятувальників в Словенію (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кабмін видав розпорядження про надання гуманітарної допомоги Республіці Словенія в ліквідації наслідків повені. На ліквідацію наслідків катастрофи вирушили українські рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Українські рятувальники вирушили на допомогу колегам зі Словенії. Країна потерпає від повені та потребує підтримки", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Фото: українські рятувальники вирушили до Словенії (t.me/Klymenko_MVS)

За даними міністра, у складі групи понад півсотні фахівців ДСНС та майже 20 одиниць спеціалізованої техніки.

Він наголосив, що українські рятувальники мають необхідний, а подекуди навіть безпрецедентний досвід, який допоможе якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

"Друзі України завжди можуть розраховувати на нашу підтримку. Ми ніколи не залишимо в біді тих, хто потребує допомоги. Навіть якщо і нам самим нелегко", - підкреслив Клименко.

Масштабна повінь у Словенії

Проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Випало від 100 до 200 мм опадів. Затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 6 людей.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявляв, що Україна готова надати Словенії вертоліт для проведення рятувальних операцій через масштабну повінь у країні.

Детальніше про руйнівну повінь у Словенії читайте у матеріалі РБК-Україна.

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