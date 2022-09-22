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Украина отправила четвертое зафрахтованное ООН судно с зерном для Афганистана

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Україна, Четверг 22 сентября 2022 11:53
Украина отправила четвертое зафрахтованное ООН судно с зерном для Афганистана Фото: Украина отправила четвертое зафрахтованное ООН судно с зерном (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 22 сентября, четвертое зафрахтованное ООН судно отправилось с украинской пшеницей в Афганистан. На его борту - 30 тысяч тонн продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины

"Балкер BC VANESSA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, покинул Одесский порт с 30 тысяч тонн пшеницы на борту", - говорится в сообщении.

Известно, что балкер прибудет в порт в Пакистане, где пшеница будет разгружена и доставлена ​​жителям Афганистана. В настоящее время население этой страны страдает от продовольственного кризиса.

Только факты

  • BC VANESSA - это одно из 7 судов, которые сегодня вывезли из портов Большой Одессы 107,5 тысячи тонн агропродукции для стран Азии и Европы.
  • Со старта реализации "зерновой инициативы" из украинских портов отправились 192 судна. В целом экспортировано в страны Азии, Европы и Африки 4,38 млн. тонн агропродукции.

Как сообщалось, буквально 17 сентября из порта "Черноморск" вышел балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Он отправился в Эфиопию с 30 тысячами тонн пшеницы.

Напомним, по данным ООН, из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизились 345 миллионов человек. Из них 70 миллионов из-за войны в Украине.

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