Україна відновлює залізничне сполучення зі Словаччиною: графік рейсів

"Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице. Ці маршрути з'єднають зручний закарпатський хаб з одним із найбільших аеропортів Словаччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укрзалізниці".
З 11 грудня щоденно курсуватимуть потяги:
Рух потягів пролягатиме через станцію Чоп: в напрямку Мукачево - о 12:00 та 14:51, в напрямку Кошице - о 16:13 та 19:26. Це дасть змогу пасажирам, які дісталися до Чопа з різних куточків країни, пересісти на поїзди з/до Кошице:
"Квитки вартістю від 363 гривень вже доступні у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів. Цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців, а всю мережу з можливими пересадками можна побачити на https://uz-vezemo.com/eu-schedule/", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що з 1 грудня потяг Київ - Херсон курсуватиме за оновленим зручним графіком.
Крім того, ми писали, що робити, якщо через проблеми зі світлом запізнився на поїзд.
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