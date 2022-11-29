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Україна відновлює залізничне сполучення зі Словаччиною: графік рейсів

Фото: українські потяги до Словаччини поїдуть з 11 грудня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Зарембо

"Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице. Ці маршрути з'єднають зручний закарпатський хаб з одним із найбільших аеропортів Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укрзалізниці".

З 11 грудня щоденно курсуватимуть потяги:

  • №960/961 Кошице - Мукачево. Відправлення з Кошице о 8:46, прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотньо - з Мукачева поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17;
  • №962/963 Кошице - Мукачево відправлятиметься з Кошице об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотньо - з Мукачева поїзд відправлятиметься о 18:16 і прибуватиме до Кошице о 21:33.

Рух потягів пролягатиме через станцію Чоп: в напрямку Мукачево - о 12:00 та 14:51, в напрямку Кошице - о 16:13 та 19:26. Це дасть змогу пасажирам, які дісталися до Чопа з різних куточків країни, пересісти на поїзди з/до Кошице:

  • для тих, хто їде в напрямку Києва - підійдуть рейси потягів №60 Чоп - Київ (відправка з Чопа о 13:52, прибуття до Києва о 7:44) та №81 Ужгород - Київ (відправка з Чопа о 16:58, прибуття до Києва о 8:23);
  • для тих, хто прямує за кордон - підійде потяг №45/46 Харків - Ужгород (через Київ), який відправляється з Харкова о 13:43, з Києва о 23:15, а до Чопа прибуває о 14:18.

"Квитки вартістю від 363 гривень вже доступні у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів. Цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців, а всю мережу з можливими пересадками можна побачити на https://uz-vezemo.com/eu-schedule/", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що з 1 грудня потяг Київ - Херсон курсуватиме за оновленим зручним графіком.

Крім того, ми писали, що робити, якщо через проблеми зі світлом запізнився на поїзд.

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Укрзалізниця