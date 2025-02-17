Україна відновлює видачу е-Віз для іноземців: хто і як може отримати

Починаючи з 17 лютого 2025 року Міністерство закордонних справ України відновлює оформлення електронних віз (е-Віза) для громадян 45 країн. Це спрощений механізм отримання дозволу на в'їзд, який дозволяє подати заявку онлайн без необхідності відвідувати консульські установи.

Хто може отримати е-Візу

Електронна віза видаватиметься іноземцям, які планують відвідати Україну з таких цілей:

туризм;

приватні візити;

ділові поїздки;

освітні, культурні та наукові заходи;

журналістська діяльність;

спортивні змагання;

лікування.

Як оформити е-Візу

Процедура подачі заявки відбувається через офіційний портал МЗС України. Розгляд запиту займає до 3 робочих днів, а у терміновому порядку - 1 день.

Детальна інформація про перелік країн та умови оформлення доступна на сайті МЗС України: mfa.gov.ua.