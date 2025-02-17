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Україна відновлює видачу е-Віз для іноземців: хто і як може отримати

Фото: Віза в Україну (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство закордонних справ України (МЗС) відновлює оформлення електронних віз для іноземців з 45 країн. Їх можна оформити вже відсьогодні - 17 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Починаючи з 17 лютого 2025 року Міністерство закордонних справ України відновлює оформлення електронних віз (е-Віза) для громадян 45 країн. Це спрощений механізм отримання дозволу на в'їзд, який дозволяє подати заявку онлайн без необхідності відвідувати консульські установи. 

Хто може отримати е-Візу

Електронна віза видаватиметься іноземцям, які планують відвідати Україну з таких цілей: 

  • туризм;
  • приватні візити;
  • ділові поїздки;
  • освітні, культурні та наукові заходи;
  • журналістська діяльність;
  • спортивні змагання;
  • лікування.

Як оформити е-Візу

Процедура подачі заявки відбувається через офіційний портал МЗС України. Розгляд запиту займає до 3 робочих днів, а у терміновому порядку - 1 день. 

Детальна інформація про перелік країн та умови оформлення доступна на сайті МЗС України: mfa.gov.ua.

Нагадаємо, у 2025 році Україна планує запустити пілотний проєкт спільного митного та прикордонного контролю з Європейським Союзом. Перший етап реалізують на українсько-польському кордоні. Наразі триває узгодження угоди з Єврокомісією. Спільний контроль дозволить суттєво скоротити час перетину кордону для громадян та бізнесу, а також стане ще одним кроком на шляху до євроінтеграції України.

Також ми писали, що в Україні оновлюються правила перетину кордону для водіїв, які транспортують гуманітарну допомогу. Тепер їхні дані необхідно вносити до Автоматизованої системи реєстрації, проте з’являться й деякі особливості.

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Кордон з Україною