В Україні змінюються правила перетину кордону для водіїв, які перевозять гумдопомогу
В Україні змінюються правила перетину кордону для водіїв, які перевозять гумдопомогу. Їх дані треба буде внести в Автоматизовану систему реєстрації, але з'являться і нюанси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
"Змінюються правила перетину кордону для водіїв, які перевозять гуманітарні грузи. Пропуск здійснюватиметься за наявності інформації про особу в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги", - розповів він.
Важливо, що за даними нардепа, рішення про включення особи в цю систему приймається на 3 місяці.
"Необхідно надати заяву про отримання гуманітарної допомоги, обґрунтування від донорів та отримувачів гуманітарної допомоги щодо обсягу вантажів та кількості транспортних засобів", - зазначив Гончаренко.
Своєю чергою, Держприкордонслужба буде мати доступ до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги та зможе перевірити наявність відомостей щодо водія, який супроводжує гумвантаж.
Виїзд чоловіків за кордон України
Після масштабного вторгнення РФ в Україну, у країні ввели воєнний стан і оголосили мобілізацію. У зв'язку з цим чоловіки з 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Нещодавно воєнний стан і мобілізацію в Україні було продовжено до 9 травня.
Водночас водії, які здійснюють міжнародні перевезення або доставку гуманітарних вантажів, можуть виїжджати за кордон за системою "Шлях".
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