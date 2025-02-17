Україна відновлює видачу е-Віз для іноземців: хто і як може отримати
Міністерство закордонних справ України (МЗС) відновлює оформлення електронних віз для іноземців з 45 країн. Їх можна оформити вже відсьогодні - 17 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Починаючи з 17 лютого 2025 року Міністерство закордонних справ України відновлює оформлення електронних віз (е-Віза) для громадян 45 країн. Це спрощений механізм отримання дозволу на в'їзд, який дозволяє подати заявку онлайн без необхідності відвідувати консульські установи.
Хто може отримати е-Візу
Електронна віза видаватиметься іноземцям, які планують відвідати Україну з таких цілей:
- туризм;
- приватні візити;
- ділові поїздки;
- освітні, культурні та наукові заходи;
- журналістська діяльність;
- спортивні змагання;
- лікування.
Як оформити е-Візу
Процедура подачі заявки відбувається через офіційний портал МЗС України. Розгляд запиту займає до 3 робочих днів, а у терміновому порядку - 1 день.
Детальна інформація про перелік країн та умови оформлення доступна на сайті МЗС України: mfa.gov.ua.
Нагадаємо, у 2025 році Україна планує запустити пілотний проєкт спільного митного та прикордонного контролю з Європейським Союзом. Перший етап реалізують на українсько-польському кордоні. Наразі триває узгодження угоди з Єврокомісією. Спільний контроль дозволить суттєво скоротити час перетину кордону для громадян та бізнесу, а також стане ще одним кроком на шляху до євроінтеграції України.
Також ми писали, що в Україні оновлюються правила перетину кордону для водіїв, які транспортують гуманітарну допомогу. Тепер їхні дані необхідно вносити до Автоматизованої системи реєстрації, проте з’являться й деякі особливості.
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