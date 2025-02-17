Украина возобновляет выдачу е-Виз для иностранцев: кто и как может получить
Министерство иностранных дел Украины (МИД) возобновляет оформление электронных виз для иностранцев из 45 стран. Их можно оформить уже с сегодняшнего дня - 17 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Начиная с 17 февраля 2025 года Министерство иностранных дел Украины возобновляет оформление электронных виз (е-Виза) для граждан 45 стран. Это упрощенный механизм получения разрешения на въезд, который позволяет подать заявку онлайн без необходимости посещать консульские учреждения.
Кто может получить е-Визу
Электронная виза будет выдаваться иностранцам, которые планируют посетить Украину с такими целями:
- туризм;
- частные визиты;
- деловые поездки;
- образовательные, культурные и научные мероприятия;
- журналистская деятельность;
- спортивные соревнования;
- лечение.
Как оформить е-Визу
Процедура подачи заявки происходит через официальный портал МИД Украины. Рассмотрение запроса занимает до 3 рабочих дней, а в срочном порядке - 1 день.
Подробная информация о перечне стран и условиях оформления доступна на сайте МИД Украины: mfa.gov.ua.
Напомним, в 2025 году Украина планирует запустить пилотный проект совместного таможенного и пограничного контроля с Европейским Союзом. Первый этап реализуют на украинско-польской границе. Сейчас идет согласование соглашения с Еврокомиссией. Совместный контроль позволит существенно сократить время пересечения границы для граждан и бизнеса, а также станет еще одним шагом на пути к евроинтеграции Украины.
Также мы писали, что в Украине обновляются правила пересечения границы для водителей, которые транспортируют гуманитарную помощь. Теперь их данные необходимо вносить в Автоматизированную систему регистрации, однако появятся и некоторые особенности.
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