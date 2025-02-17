Украина возобновляет выдачу е-Виз для иностранцев: кто и как может получить

Министерство иностранных дел Украины (МИД) возобновляет оформление электронных виз для иностранцев из 45 стран. Их можно оформить уже с сегодняшнего дня - 17 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины .

Начиная с 17 февраля 2025 года Министерство иностранных дел Украины возобновляет оформление электронных виз (е-Виза) для граждан 45 стран. Это упрощенный механизм получения разрешения на въезд, который позволяет подать заявку онлайн без необходимости посещать консульские учреждения.

Кто может получить е-Визу

Электронная виза будет выдаваться иностранцам, которые планируют посетить Украину с такими целями:

туризм;

частные визиты;

деловые поездки;

образовательные, культурные и научные мероприятия;

журналистская деятельность;

спортивные соревнования;

лечение.

Как оформить е-Визу

Процедура подачи заявки происходит через официальный портал МИД Украины. Рассмотрение запроса занимает до 3 рабочих дней, а в срочном порядке - 1 день.

Подробная информация о перечне стран и условиях оформления доступна на сайте МИД Украины: mfa.gov.ua.