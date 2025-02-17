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Украина возобновляет выдачу е-Виз для иностранцев: кто и как может получить

Понедельник 17 февраля 2025 14:22
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Украина возобновляет выдачу е-Виз для иностранцев: кто и как может получить Фото: Виза в Украину (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство иностранных дел Украины (МИД) возобновляет оформление электронных виз для иностранцев из 45 стран. Их можно оформить уже с сегодняшнего дня - 17 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Начиная с 17 февраля 2025 года Министерство иностранных дел Украины возобновляет оформление электронных виз (е-Виза) для граждан 45 стран. Это упрощенный механизм получения разрешения на въезд, который позволяет подать заявку онлайн без необходимости посещать консульские учреждения.

Кто может получить е-Визу

Электронная виза будет выдаваться иностранцам, которые планируют посетить Украину с такими целями:

  • туризм;
  • частные визиты;
  • деловые поездки;
  • образовательные, культурные и научные мероприятия;
  • журналистская деятельность;
  • спортивные соревнования;
  • лечение.

Как оформить е-Визу

Процедура подачи заявки происходит через официальный портал МИД Украины. Рассмотрение запроса занимает до 3 рабочих дней, а в срочном порядке - 1 день.

Подробная информация о перечне стран и условиях оформления доступна на сайте МИД Украины: mfa.gov.ua.

Напомним, в 2025 году Украина планирует запустить пилотный проект совместного таможенного и пограничного контроля с Европейским Союзом. Первый этап реализуют на украинско-польской границе. Сейчас идет согласование соглашения с Еврокомиссией. Совместный контроль позволит существенно сократить время пересечения границы для граждан и бизнеса, а также станет еще одним шагом на пути к евроинтеграции Украины.

Также мы писали, что в Украине обновляются правила пересечения границы для водителей, которые транспортируют гуманитарную помощь. Теперь их данные необходимо вносить в Автоматизированную систему регистрации, однако появятся и некоторые особенности.

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