Україна відновить прокачування нафти "Дружбою" вже в середу, - Reuters

Коли відновлять прокачування

За даними джерела, поставки нафти можуть стартувати вже в середу в денний час. Йдеться про відновлення транзиту після паузи, пов'язаної з попередніми обмеженнями.

"Прокачування нафти має розпочатися завтра в обідню перерву", - сказало джерело, уточнивши терміни запуску.

Перші заявки на транзит

Повідомляється, що угорська нафтова компанія MOL уже надіслала першу заявку на прокачування ресурсів. Це свідчить про готовність до оперативного відновлення поставок.

"MOL уже подала запити на перші обсяги, які будуть поставлені в рівних пропорціях до Угорщини та Словаччини", - говорить джерело.

Контекст рішення

Відновлення транзиту відбувається на тлі переговорів України з Європейським союзом про надання фінансової допомоги. Питання поставок нафти розглядається як один із чинників, що впливають на економічну стабільність і співпрацю з європейськими партнерами.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку нафтопроводу "Дружба" відновлено, що дає змогу відновити його роботу.