Україна відновила роботу всіх атомних енергоблоків, які вона контролює, - Міненергетики

До української енергосистеми підключили енергоблок атомної електростанції, який було виведено з робочого ладу після масованого ракетного обстрілу росіян 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики.

Повідомляється, що 13 грудня о 1:09, після поновлювального ремонту, до електромережі було підключено ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома, який було виведено з ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів російських окупантів. Наразі триває набір потужності.

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", - сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

При цьому наразі окупанти все ще блокують включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від української енергосистеми.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.

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