Україна відновила експорт із портів Чорного моря, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, пропускна спроможність чорноморських портів досягла щомісячного обсягу експорту, що перевищує будь-який інший місяць конфлікту, зокрема досягнутий у рамках Чорноморської зернової ініціативи (BSGI). Приблизно 5,2 млн тонн із загального експорту зерна та олійних культур у квітні 2024 року було відправлено з чорноморських портів України порівняно з піком у 4,2 млн тонн BSGI у жовтні 2022 року.

За даними британської розвідки, морський коридор України з моменту його запуску в серпні 2023 року дозволив здійснити близько 1600 транзитних перевезень суден та експортувати загалом 45 млн тонн вантажів. Більшу частину цього обсягу становив експорт сільськогосподарської продукції, обсяг якого становив понад 30 млн тонн за 9 місяців. Решта - це переважно залізняк і залізна продукція, яку раніше під час BSGI не можна було експортувати морем.

Загалом це сприятиме відновленню економіки України у 2024 році, зазначається у повідомленні.

"Судноплавство з України життєво важливе для глобальної продовольчої безпеки: експорт зерна з України складе близько 9,7% світового експорту зерна в період з липня 2023 року до червня 2024 року", - йдеться у зведенні.

У той час, як експорт сільськогосподарської продукції залежить від портів Чорного моря, що становить близько 78% за обсягом, інші маршрути продовжують використовуватися. Україна продовжує експортувати зернові та олійні культури через річку Дунай (близько 15% за обсягом), залізничним транспортом - близько 6% за обсягом та автомобільним транспортом - менше 1% за обсягом, зазначають у Міноборони Британії.

Український морський коридор

Нагадаємо, після того, як Росія вийшла з "зернової угоди" в липні 2023 року, Україна створила спеціальний морський коридор, призначений для захисту зерна і металургійної продукції, що вивозиться з портів Великої Одеси.

За прогнозом НБУ, середньомісячні потужності морського коридору становитимуть близько 7 млн тонн, що дозволять аграріям вивезти всю продукцію, призначену на експорт.