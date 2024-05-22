Украина восстановила экспорт из портов Черного моря, - британская разведка

Как отмечается в сводке, пропускная способность черноморских портов достигла ежемесячного объема экспорта, превышающего любой другой месяц конфликта, в том числе достигнутый в рамках Черноморской зерновой инициативы (BSGI). Примерно 5,2 млн тонн из общего экспорта зерна и масличных культур в апреле 2024 года было отправлено из черноморских портов Украины по сравнению с пиком в 4,2 млн тонн по BSGI в октябре 2022 года.

По данным британской разведки, морской коридор Украины с момента его запуска в августе 2023 года позволил осуществить около 1600 транзитных перевозок судов и экспортировать в общей сложности 45 млн тонн грузов. Большую часть этого объема составил экспорт сельскохозяйственной продукции, объем которого составил более 30 млн тонн за 9 месяцев. Остальное - это в основном железная руда и стальная продукция, которую ранее во время BSGI нельзя было экспортировать морем.

В целом это будет способствовать восстановлению экономики Украины в 2024 году, отмечается в сообщении.

"Судоходство из Украины жизненно важно для глобальной продовольственной безопасности: экспорт зерна из Украины составит около 9,7% мирового экспорта зерна в период с июля 2023 года по июнь 2024 года", - говорится в сводке.

В то время как экспорт сельскохозяйственной продукции зависит от портов Черного моря, что составляет около 78% по объему, другие маршруты продолжают использоваться. Украина продолжает экспортировать зерновые и масличные культуры через реку Дунай (около 15% по объему), железнодорожным транспортом - около 6% по объему и автомобильным транспортом - менее 1% по объему, отмечают в Минобороны Британии.

Украинский морской коридор

Напомним, после того как Россия вышла из "зерновой сделки" в июле 2023 года, Украина создала специальный морской коридор, предназначенный для защиты вывозимого из портов Большой Одессы зерна и металлургической продукции.

По прогнозу НБУ, среднемесячные мощности морского коридора составят около 7 млн тонн, что позволят аграриям вывезти всю продукцию, предназначенную на экспорт.