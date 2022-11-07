UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна не відмовляється від переговорів з Росією, однак є умова, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не відмовляється від переговорів з Росією, однак для початку Кремль повинен виконати найважливіше - вивести свої війська з нашої території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку Росія виводить війська з України 2. Далі - все інше", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, Україна конструктивна у своїй оцінці щодо переговорів. Голова Кремля Володимир Путін не готовий сідати за стіл переговорів, у зв'язку з чим домовлятися доведеться вже з наступним президентом Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також висловився про воєнні злочини росіян у Херсонській області. За його словами, "російський мир" ворога полягає в мародерстві та примусовій "евакуації" українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОфіс президентаВійна в Україні