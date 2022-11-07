Україна не відмовляється від переговорів з Росією, однак є умова, - Подоляк

Україна не відмовляється від переговорів з Росією, однак для початку Кремль повинен виконати найважливіше - вивести свої війська з нашої території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку Росія виводить війська з України 2. Далі - все інше", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, Україна конструктивна у своїй оцінці щодо переговорів. Голова Кремля Володимир Путін не готовий сідати за стіл переговорів, у зв'язку з чим домовлятися доведеться вже з наступним президентом Росії.