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Україна не відмовляється від переговорів з Росією, однак є умова, - Подоляк

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Понеділок 07 листопада 2022 17:29
Україна не відмовляється від переговорів з Росією, однак є умова, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не відмовляється від переговорів з Росією, однак для початку Кремль повинен виконати найважливіше - вивести свої війська з нашої території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку Росія виводить війська з України 2. Далі - все інше", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, Україна конструктивна у своїй оцінці щодо переговорів. Голова Кремля Володимир Путін не готовий сідати за стіл переговорів, у зв'язку з чим домовлятися доведеться вже з наступним президентом Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також висловився про воєнні злочини росіян у Херсонській області. За його словами, "російський мир" ворога полягає в мародерстві та примусовій "евакуації" українців.

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