Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако есть условие, - Подоляк
Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное - вывести свои войска с нашей территории.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Нужно понимать: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: 1. Сначала Россия выводит войска из Украины 2. Дальше - все остальное", - пишет Подоляк.
По словам советника главы Офиса президента, Украина конструктивна в своей оценке по переговорам. Глава Кремля Владимир Путин не готов садиться за стол переговоров, в связи с чем договариваться придется уже со следующим президентом России.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также высказался о военных преступлениях россиян в Херсонской области. По его словам, "русский мир" врага заключается в мародерстве и принудительной "эвакуации" украинцев.
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