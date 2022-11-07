Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако есть условие, - Подоляк

Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное - вывести свои войска с нашей территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Нужно понимать: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: 1. Сначала Россия выводит войска из Украины 2. Дальше - все остальное", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Украина конструктивна в своей оценке по переговорам. Глава Кремля Владимир Путин не готов садиться за стол переговоров, в связи с чем договариваться придется уже со следующим президентом России.