Україна "відмовляється" приймати своїх громадян: у ЦПД розвіяли черговий фейк росіян

"Інформація про те, що Україна нібито відмовляється приймати близько 90 своїх громадян на пункті пропуску "Верхній Ларс" - фейк", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначили, що ситуація зовсім інша. Зокрема, як пояснюють у ГУР, з початку повномасштабної війни РФ незаконно вивозила засуджених із тимчасово окупованих територій.

Після - коли строк покарання у цих людей закінчився, їх відпустили з довідками на руках, які не є документами для перетину кордону.

"Рішення про в’їзд ухвалює грузинська сторона. Українське консульство у Тбілісі видає ноти, які підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення в Україну. Але таке посвідчення можуть отримати лише ті, чиє громадянство підтверджено", - розповіли у ЦПД.

Також там додали, що у разі, якщо людина не є громадянином України - консул не має підстав оформлювати документи.

Окрім того, у ЦПД наголосили, що українська сторона діє системно із самого початку цієї ситуації. Питанням займаються безпосередньо Офіс президента, МЗС, ГУР, Координаційний штаб та омбудсмен.

Так, усі громадяни України, які мають підтверджуючі документи, отримують допомогу і повертаються додому.

"Мета фейку - дискредитувати Україну як держави, що нібито "кидає своїх", - пояснили у ЦПД мотив РФ.