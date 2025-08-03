Украина "отказывается" принимать своих граждан: в ЦПД развеяли очередной фейк россиян

Пропагандисты РФ распространяют фейк, что Украина якобы не забирает с нейтральных территорий своих граждан, в частности военнопленных и бывших взял. Однако эта информация - фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.
"Информация о том, что Украина якобы отказывается принимать около 90 своих граждан на пункте пропуска "Верхний Ларс" - фейк", - говорится в сообщении.
В ЦПД отметили, что ситуация совсем другая. В частности, как объясняют в ГУР, с начала полномасштабной войны РФ незаконно вывозила осужденных с временно оккупированных территорий.
После - когда срок наказания у этих людей закончился, их отпустили со справками на руках, которые не являются документами для пересечения границы.
"Решение о въезде принимает грузинская сторона. Украинское консульство в Тбилиси выдает ноты, подтверждающие готовность оформить удостоверение на возвращение в Украину. Но такое удостоверение могут получить только те, чье гражданство подтверждено", - рассказали в ЦПД.
Также там добавили, что в случае, если человек не является гражданином Украины - консул не имеет оснований оформлять документы.
Кроме того, в ЦПД отметили, что украинская сторона действует системно с самого начала этой ситуации. Вопросом занимаются непосредственно Офис президента, МИД, ГУР, Координационный штаб и омбудсмен.
Так, все граждане Украины, которые имеют подтверждающие документы, получают помощь и возвращаются домой.
"Цель фейка - дискредитировать Украину как государство, которое якобы "бросает своих", - пояснили в ЦПД мотив РФ.
Напомним, что согласно оценкам украинских правозащитников, в России увеличилось количество депортированных людей. По их мнению, это связано с указом главы Кремля Владимира Путина, согласно которому граждане Украины обязаны до 10 сентября 2025 года либо легализовать пребывания в РФ, либо покинуть ее.
Также отметим, что недавно глава МИД Украины Андрей Сибига призвал РФ прекратить использовать депортацию граждан Украины в Грузию, как оружие. Он потребовал от России провозить украинцев, которых Москва хочет депортировать, непосредственно к украинский границе.