ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина не откажется от Бахмута, это даст оккупантам шанс, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Понедельник 24 апреля 2023 08:40
Украина не откажется от Бахмута, это даст оккупантам шанс, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не откажется от обороны Бахмута, поскольку захват этого города откроет путь российским оккупантам в Славянск и Краматорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Al Arabia.

"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт и даст российским войскам и ЧВК "Вагнера" шанс захватить больше наших земель", - заявил глава государства.

Зеленский ответил на заявление о том, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения. Он подчеркнул, что захват Бахмута может стать трамплином для оккупантов и откроет путь в два города, которые важны для России. Речь идет о Славянске и Краматорске.

Президент поблагодарил союзников за поддержку, но отметил, что они также поддерживают и себя, помогая Украине.

"Правда в том, что Россия не остановится на Украине, и это всем понятно", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что оборона Бахмута важна для Украины, поскольку РФ может использовать эту "победу" в собственных интересах. По его словам, потеря города может привести к давлению для поиска компромиссов.

При этом аналитики ISW считают, что российские оккупанты стремятся захватить Бахмут до начала украинского контрнаступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Бахмут Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили 60 атак, - Генштаб
Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили 60 атак, - Генштаб
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году