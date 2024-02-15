Україна відмовилася виключити австрійський Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни, - Reuters

Україна відмовилася остаточно виключити Raiffeisen Bank International із чорного списку спонсорів війни, закликавши найбільший західний банк, який працює на території Росії, розірвати зв'язки з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У листі, надісланому на адресу Raiffeisen у лютому, з яким ознайомилося агентство Reuters, українські чиновники поставили під сумнів зусилля з метою залишити Росію, заявивши, що більша частина його планів була розпливчастою та неповною.

Як зазначає агентство, лист посилює напруженість у відносинах між Києвом та Австрією, політичні лідери якої також лобіюють виняток Raiffeisen зі списку, який раніше досяг тимчасового призупинення.

"Ряд білих плям все ще залишається Графік продажу відсутній... залишається незрозумілим, коли сценарій виділення може почати діяти", - написали в листі українські чиновники, заявивши, що це завадило виключенню банку зі списку.

Raiffeisen мав намір виділити свій російський бізнес минулого року, але цього ще не сталося. Представник Raiffeisen заявив, що банк не може назвати термін виходу з Росії, оскільки це залежить від схвалення регулюючих органів.

Українські офіційні особи також висловили у листі своє занепокоєння з приводу програм Raiffeisen щодо полегшення кредитування російських солдатів, що, за твердженням банку, є обов'язковим згідно із законом у Росії.

Тимчасове призупинення статусу спонсора війни

У грудні 2023 року австрійським політикам вдалося домогтися тимчасового виключення банку з чорного списку, відмовившись підтримувати нові санкції Євросоюзу проти Росії, щоб досягти цієї поступки.

Австрія публічно підтримує Україну, але кілька джерел, знайомих із планами уряду, заявили, що вони не хочуть повністю розривати багаторічні зв'язки з Росією, сподіваючись, що на якомусь етапі вдасться відновити відносини.

Австрійські урядовці вважають, що Raiffeisen був виділений несправедливо. Інших банків, таких як італійський UniCredit, який, як і раніше, активний у Росії, у списку немає.

У жовтні минулого року міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг відкрито розкритикував чорний список як довільний на зустрічі європейських міністрів у Києві, повідомило джерело агентства.

Raiffeisen – єдина австрійська компанія у списку. Деякі компанії були виключені зі списку, у тому числі угорський OTP Bank.

Хоча Raiffeisen був виключений із чорного списку у грудні, його назва досі фігурує поряд із 49 компаніями, визнаними "міжнародними спонсорами війни", складеними Національним агентством із запобігання корупції України.

Неясність планів Raiffeisen

Анонімне джерело в уряді України, повідомило Reuters, що листа було надіслано після того, як австрійський банк дав зрозуміти про свій намір вийти з Росії до третього кварталу 2024 року.

У листі йдеться про те, що терміни продажу російського бізнесу банку залишаються неясними.

У листі також йдеться, що Raiffeisen вказав у листуванні, що продаж є "переважним варіантом" для банку, але жодних подробиць не було надано.

Українські чиновники також просили у листі дізнатися, скільки часу потрібно для отримання дозволів регулюючих органів від Європейського Союзу та Австрії.

"Наш запит про конкретні показники скорочення бізнесу також залишається практично без відповіді", - йдеться у листі, маючи на увазі зобов'язання банку скоротити свій російський бізнес.

Наприкінці листа йдеться, що "зупинений" статус банку залишиться чинним, але Україна може видалити банк із чорного списку, якщо отримає "позитивні новини".

Затягування виходу з території Росії

Нагадаємо, Raiffeisen – найбільший західний банк, який продовжує працювати на території Росії.

Російська влада дала зрозуміти Raiffeisen, у якого близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони власників місцевих рахунків та 10 000 співробітників, що вони хочуть, щоб він залишився, тому що він дозволяє проводити міжнародні платежі.

Raiffeisen також працює і в Україні, де йому належить третій за обсягом вкладів населення та за кількістю відділень Райффайзен Банк (раніше Райффайзен Банк Аваль).