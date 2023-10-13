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Україна відкриє пункт пропуску на кордоні з Молдовою, закритий з початку війни

Фото: пункт пропуску Кучурган на кордоні з Молдовою буде відкритий (dpsu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вирішив відкрити міжнародний пункт пропуску Кучурган в Одеській області, який був закритий з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 10 жовтня 2023 року № 920-р.

Пункт Кучурган розташований на кордоні з Молдовою у тій частині, яка з початку 1990-х окупована російськими військами (так звана " Придністровська народна республіка").

Нагадаємо, Кабмін після російського вторгнення в Україну з 28 лютого 2022 року закрив 79 пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, розташованих на кордоні Росією та Білоруссю.

Громадяни України можуть повернутися з території Росії через гуманітарний коридор Колотилівка-Покровка, що у Сумській області

Відзначимо, у квітні 2023 року на українсько-молдовському кордоні запрацював перший спільний пункт пропуску для залізничного сполучення у пункті пропуску "Серпневе 1 - Басараб’яска".

Крім того, на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) - Косеуць (Молдова) буде побудований новий міст через Дністер.

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Молдова