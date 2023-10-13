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Украина откроет пункт пропуска на границе с Молдовой, закрытый с начала войны

Фото: пункт пропуска Кучурган на границе с Молдовой будет открыт (dpsu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины решил открыть международный пункт пропуска Кучурган в Одесской области, закрытый с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина от 10 октября 2023 года №920-р.

Пункт Кучурган расположен на границе с Молдовой в той части, которая с начала 1990-х оккупирована российскими войсками (так называемая "Приднестровская народная республика").

Напомним, Кабмин после российского вторжения в Украину с 28 февраля 2022 года закрыл 79 пунктов пропуска через государственную границу и пункты контроля, расположенные на границе Россией и Беларусью.

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Отметим, в апреле 2023 года на украинско-молдавской границе заработал первый общий пункт пропуска для железнодорожного сообщения в пункте пропуска "Августовское 1 - Басарабяска".

Кроме того, на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) - Косеуц (Молдова) будет построен новый мост через Днестр.

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Молдова