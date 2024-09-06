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Не підміна МЗС. Корнієнко пояснив, чим займеться "міністерство повернення українців"

Київ, П'ятниця 06 вересня 2024 21:34
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Не підміна МЗС. Корнієнко пояснив, чим займеться "міністерство повернення українців" Фото: Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

"Міністерство повернення" працюватиме насамперед з тими українцями, які були змушені тимчасово виїхати з країни. Воно займатиметься покращенням умов їхнього життя.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що поки що не може сказати, коли з'явиться "міністерство повернення" і хто його очолить. Для цього необхідно знайти відповідного кандидата.

За словами Корнієнка, створення такого відомства є масштабним завданням. При цьому "міністерство повернення українців" є технічною назвою і може називатися по-іншому.

"Займатиметься воно роботою з українцями за кордоном, насамперед тими українцями, які тимчасово змушені були залишити свої будинки. Зараз ми бачимо тенденцію, що ця тимчасовість може стати постійною і нам як країні не хотілося б цього. Ми б хотіли створити умови, щоб зараз їм було там комфортніше краще працювати, жити і з більшим бажанням хотіти повертатися", - додав він.

Також, як зазначив перший заступник голови ВР, одна з ідей, яку озвучував президент України Володимир Зеленський, полягає в тому, щоб міністерство мало представництва в місцях, де найбільше українців. Йдеться про Варшаву, Берлін та інші столиці.

Корнієнко звернув увагу, що це не буде заміною Міністерства закордонних справ та консульств.

Таке відомство, за його словами, мають підтримати у світі і, зокрема, в ЄС, оскільки воно "вирівнюватиме певні дисбаланси", які накопичилися у країнах-партнерах через велику кількість українських біженців.

Корнієнко допустив, що парламентарям доведеться вносити певні зміни до законів. Зокрема, відкрито дискусію про множинне громадянство.

"Я думаю, ми цю дискусію продовжуватимемо, тому що дуже важливий аспект якраз у питанні і повернення теж", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував створення в Україні "міністерства повернення українців".

За його словами, наразі обговорюється, хто може очолити таке відомство.

Про створення такого відомства президент Володимир Зеленський заявляв ще в середині серпня. Він називав його "міністерством єдності".

Як зазначав тоді глава держави, таким чином Україна хоче досягти єдності своїх громадян за кордоном та протидії російській пропаганді.

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Олександр Корнієнко
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