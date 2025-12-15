Україна відкриє в Берліні офіс з експорту зброї, - Зеленський

Україна готує відкриття у столиці Німеччини одного з перших офісів, який займатиметься експортом зброї та спільними виробничими проєктами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритті Німецько-українського економічного форуму у Берліні.

Лідер країни наголосив на важливості того, що Україна під час війни не тільки звертається по допомогу і підтримку, але й пропонує спільні проєкти та виробництво. Він підкреслив, що передусім йдеться про оборонне виробництво.

"Ми робимо максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження та давали нашим воїнам результати на полі бою, практичні результати. І саме в Берліні ми готуємо один з перших офісів, який буде займатися експортом зброї, спільними виробничими проєктами з Німеччиною", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що Німеччина є одним з найбільших торгівельних партнерів України в Європі, і висловив впевненість, що так залишатиметься й надалі.

"І це одне з ключових завдань уряду: більше контрактів з Німеччиною. Це об'єднує не тільки нашу і німецьку економіки, але і створює основу для ще більшої взаємодії всередині Європейського Союзу", - зазначив президент України.