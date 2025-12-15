ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Україна відкриє в Берліні офіс з експорту зброї, - Зеленський

Німеччина, Понеділок 15 грудня 2025 19:11
UA EN RU
Україна відкриє в Берліні офіс з експорту зброї, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна готує відкриття у столиці Німеччини одного з перших офісів, який займатиметься експортом зброї та спільними виробничими проєктами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритті Німецько-українського економічного форуму у Берліні.

Лідер країни наголосив на важливості того, що Україна під час війни не тільки звертається по допомогу і підтримку, але й пропонує спільні проєкти та виробництво. Він підкреслив, що передусім йдеться про оборонне виробництво.

"Ми робимо максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження та давали нашим воїнам результати на полі бою, практичні результати. І саме в Берліні ми готуємо один з перших офісів, який буде займатися експортом зброї, спільними виробничими проєктами з Німеччиною", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що Німеччина є одним з найбільших торгівельних партнерів України в Європі, і висловив впевненість, що так залишатиметься й надалі.

"І це одне з ключових завдань уряду: більше контрактів з Німеччиною. Це об'єднує не тільки нашу і німецьку економіки, але і створює основу для ще більшої взаємодії всередині Європейського Союзу", - зазначив президент України.

Співпраця України та Німеччини

Нагадаємо, Німеччина розробила 10-пунктний план щодо посилення співпраці з Україною у сфері оборонної промисловості. Документ вже представили Володимиру Зеленському.

Німецький план передбачає, що дві країни будуть тісніше співпрацювати у сфері оборонних досліджень, спільних підприємств і закупівель. Крім того Берлін розглядає можливість використання федеральних інвестиційних гарантій.

Німеччина вивчить можливість спільних закупівель української оборонної продукції для захисту повітряного простору НАТО. Зокрема, йдеться про дрони-перехоплювачі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна
Новини
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі