"Україна не віддасть надра": Веніславський пояснив, що зміниться після ратифікації угоди

Україна не передає надра у власність США, адже ратифікована угода передбачає лише розподіл прибутків. Водночас готується масштабна ревізія старих спецдозволів, які роками зберігали олігархи без використання.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі Свобода Live .

Веніславський наголосив, що ратифікована сьогодні угода про надра не передбачає передачу їх у власність, бо Україна залишається повноцінним власником і користувачем своїх ресурсів.

"Україна не ділиться надрами - вона ділиться лише прибутками, рентними платежами.... Жодних надр Україна не віддає, вона залишається суверенним власником і користувачем надр. Лише рентні платежі будуть наповнювати цей фонд і будуть реінвестувати в нашу промисловість", - наголосив він.

За словами Веніславського, угода також передбачає посилення контролю над використанням природних ресурсів.

Він пояснив, що в майбутньому мають провести ревізії усіх спеціальних дозволів, виданих у попередні роки. Адже за словами Веніславського, в Україні були поширені "сплячі" дозволи на користування надрами, коли "олігархи впродовж останніх 10-15 років отримували ці спецдозволи", але не використовували їх.