"Украина не отдаст недра": Вениславский объяснил, что изменится после ратификации соглашения
Украина не передает недра в собственность США, ведь ратифицированное соглашение предусматривает только распределение доходов. В то же время готовится масштабная ревизия старых спецразрешений, которые годами хранили олигархи без использования.
Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире Свобода Live.
Вениславский отметил, что ратифицированное сегодня соглашение о недрах не предусматривает передачу их в собственность, потому что Украина остается полноценным владельцем и пользователем своих ресурсов.
"Украина не делится недрами - она делится только доходами, рентными платежами.... Никаких недр Украина не отдает, она остается суверенным владельцем и пользователем недр. Только рентные платежи будут наполнять этот фонд и будут реинвестировать в нашу промышленность", - подчеркнул он.
По словам Вениславского, соглашение также предусматривает усиление контроля над использованием природных ресурсов.
Он пояснил, что в будущем должны провести ревизии всех специальных разрешений, выданных в предыдущие годы. Ведь по словам Вениславского, в Украине были распространены "спящие" разрешения на пользование недрами, когда "олигархи в течение последних 10-15 лет получали эти спецразрешения", но не использовали их.
Соглашение между США и Украиной
Напомним, что в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение об экономическом партнерстве, известное также как "соглашение о недрах". Документ предусматривает создание совместного Инвестиционного фонда восстановления, который будет формироваться с украинской и американской сторон в равных долях.
Сегодня, 8 мая, Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США.
Больше о содержании договоренностей и дальнейших шагах - в материале РБК-Украина.
Подробнее о самом соглашении и работе Фонда - читайте в интервью РБК-Украина с первым вице-премьером - министром экономики Юлией Свириденко и переговорной группой, которая работала над соглашением.
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