"Украина не отдаст недра": Вениславский объяснил, что изменится после ратификации соглашения

Украина не передает недра в собственность США, ведь ратифицированное соглашение предусматривает только распределение доходов. В то же время готовится масштабная ревизия старых спецразрешений, которые годами хранили олигархи без использования.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире Свобода Live .

Вениславский отметил, что ратифицированное сегодня соглашение о недрах не предусматривает передачу их в собственность, потому что Украина остается полноценным владельцем и пользователем своих ресурсов.

"Украина не делится недрами - она делится только доходами, рентными платежами.... Никаких недр Украина не отдает, она остается суверенным владельцем и пользователем недр. Только рентные платежи будут наполнять этот фонд и будут реинвестировать в нашу промышленность", - подчеркнул он.

По словам Вениславского, соглашение также предусматривает усиление контроля над использованием природных ресурсов.

Он пояснил, что в будущем должны провести ревизии всех специальных разрешений, выданных в предыдущие годы. Ведь по словам Вениславского, в Украине были распространены "спящие" разрешения на пользование недрами, когда "олигархи в течение последних 10-15 лет получали эти спецразрешения", но не использовали их.