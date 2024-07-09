Україна відбудує "Охматдит": коли почнуться роботи та скільки витратять

"Держава повністю відбудує "Охматдит". Починаємо роботи вже зараз. Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим", - розповів він.

За його словами, на роботи спрямують кошти з резервного фонду держбюджету - 100 млн грн підуть на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті".

"Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проект відбудови. Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини", - додав глава уряду.