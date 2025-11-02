UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Україна відбила чергову атаку: росіяни запустили дрони та балістику

Ілюстративне фото: Україна відбила чергову атаку РФ 2 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч проти 2 листопада російські війська знову масовано атакували територію України ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, противник випустив два балістичні ракети "Іскандер-М" з Брянської області РФ. А також 79 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших - з напрямків Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони відбивали повітряний напад по всій території країни.

За попередніми даними станом на 9:00, ППО збила або подавила 67 ворожих дронів над північними, південними та східними областями.

Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 дронів у шести локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА у двох регіонах.

Обстріл 2 листопада

У ніч проти 2 листопада російські війська знову завдали удару по території Одеської області, застосувавши ударні безпілотники.

Уламки дронів спричинили пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями - вогнем було знищено п’ять вантажівок.

Є загиблі та поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в Україні