Україна відбила чергову атаку: росіяни запустили дрони та балістику

У ніч проти 2 листопада російські війська знову масовано атакували територію України ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, противник випустив два балістичні ракети "Іскандер-М" з Брянської області РФ. А також 79 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших - з напрямків Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони відбивали повітряний напад по всій території країни.
За попередніми даними станом на 9:00, ППО збила або подавила 67 ворожих дронів над північними, південними та східними областями.
Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 дронів у шести локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА у двох регіонах.
У ніч проти 2 листопада російські війська знову завдали удару по території Одеської області, застосувавши ударні безпілотники.
Уламки дронів спричинили пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями - вогнем було знищено п’ять вантажівок.
Є загиблі та поранені.