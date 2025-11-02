RU

Украина отразила очередную атаку: россияне запустили дроны и баллистику

Иллюстративное фото: Украина отразила очередную атаку РФ 2 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 2 ноября российские войска снова массированно атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, противник выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М" из Брянской области РФ. А также 79 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других - с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны отражали воздушное нападение по всей территории страны.

По предварительным данным по состоянию на 9:00, ПВО сбила или подавила 67 вражеских дронов над северными, южными и восточными областями.

В то же время зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 дронов в шести локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА в двух регионах.

 

Обстрел 2 ноября

В ночь на 2 ноября российские войска снова нанесли удар по территории Одесской области, применив ударные беспилотники.

Обломки дронов вызвали повреждения объектов гражданской инфраструктуры. В результате атаки вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями - огнем было уничтожено пять грузовиков.

Есть погибшие и раненые.

Воздушные силы УкраиныВойна в Украине