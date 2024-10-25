Україна видала майже 50 тисяч дозволів на будівництво за три місяці через ЄДЕССБ: як її можуть розширити

У третьому кварталі 2024 року до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) доєднались майже 8 тисяч користувачів. За цей період українці отримали 41 тисяч дозвільних документів, які потрібні для початку будівництва.
Про це заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.
За її словами, завдяки роботі системи вже 13 державних послуг в галузі можна отримувати онлайн, але доцільним буде використання програмних засобів ЄДЕССБ і для поліпшенням процесів розроблення проектної документації на будівництво та її експертизи.
Нині система, запущена 4 роки назад, вже стала невідʼємним компонентом прозорої відбудови України. Через ЄДЕССБ доступні 13 державних послуг в галузі будівництва. Її щоденно використовують в роботі архітектори, інженери-проєктувальники, працівники органів архітектурно-будівельного контролю та інші представники будівельної спільноти. Понад 7,6 тис користувачів доєднались до ЄДЕССБ у 3 кварталі 2024 року.
У 3 кварталі 2024 року в ЄДЕССБ було:
"З початку 2024 року через ЄДЕССБ можна автоматично зареєструвати спеціальне майнове право з внесенням заяв в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Ця процедура гарантує дотримання прав власника після завершення будівництва. Зараз в системі зареєстровано 219 заяв на реєстрацію об’єктів", - зазначила Шуляк.
При цьому парламентарка наголосила, що програмні засоби ЄДЕССБ слід застосовувати і для інших процесів у будівництві і, зокрема, на його початку - при створенні проєктної документації.
Вона повідомила, що 21 жовтня у комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відбулися слухання на тему: "Цифровізація процесів проектування та експертизи для прозорого відновлення України". Його учасники рекомендували Міністерству розвитку громад та територій України розробити та внести на розгляд Парламенту проект закону України, яким, зокрема, передбачити:
Шуляк також додала, що в рамках затвердження "Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки" до грудня 2025 року в ЄДЕССБ потрібно інтегрувати всю містобудівну документацію.
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