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Украина выдала почти 50 тысяч разрешений на строительство через ЕГЭССС за три месяца: как ее могут расширить

Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В третьем квартале 2024 года к Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) присоединились почти 8 тысяч пользователей. За этот период украинцы получили 41 тысячу разрешительных документов, которые нужны для начала строительства.

Об этом заявила председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, благодаря работе системы уже 13 государственных услуг в отрасли можно получать онлайн, но целесообразным будет использование программных средств ЕГЭССС и для улучшения процессов разработки проектной документации на строительство и ее экспертизы.

В настоящее время система, запущенная 4 года назад, уже стала неотъемлемым компонентом прозрачного восстановления Украины. Через ЕГЭССС доступны 13 государственных услуг в области строительства. Ее ежедневно используют в работе архитекторы, инженеры-проектировщики, работники органов архитектурно-строительного контроля и другие представители строительного сообщества. Более 7,6 тыс. пользователей присоединились к ЕГЭССС в 3 квартале 2024 года.

В 3 квартале 2024 года в ЕГЭССС было:

  • Создано более 41 тысячи разрешительных документов, необходимых для начала строительства;
  • Создано почти 11 тысяч проектных документов – это документы, содержащие информацию о плане строительства и обязательные для его начала;
  • Более 200 тысяч технических инвентаризаций;
  • Выдано почти 5,2 тысяч градостроительных условий и ограничений и почти 8,7 тысяч строительных паспортов;
  • Застройщики получили более 14 тысяч услуг через "Дію", а также почти 31,5 тысяч услуг в ЦНАП.

"С начала 2024 года через ЕГЭССС можно автоматически зарегистрировать специальное имущественное право с внесением заявлений в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Эта процедура гарантирует соблюдение прав собственника после завершения строительства. Сейчас в системе зарегистрировано 219 заявлений на регистрацию объектов" , – отметила Шуляк.

При этом парламентария подчеркнула, что программные средства ЕГЭССС следует применять и для других процессов в строительстве и, в частности, в его начале - при создании проектной документации.

Она сообщила, что 21 октября в комитете Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства состоялись слушания на тему: "Цифровизация процессов проектирования и экспертизы для прозрачного восстановления Украины". Его участники рекомендовали Министерству развития общин и территорий Украины разработать и внести на рассмотрение Парламента проект закона Украины, которым, в частности, предусмотреть:

  • Введение проверки сведений проектной документации на строительство автоматически программными средствами ЕГЭССС и изготовление по результатам такой проверки протокола с описанием нарушений;
  • определение оснований для автоматической блокировки (отказа) во внесении проектной документации на строительство в ЕГЭССС;
  • Расширение перечня проверяемой информации во время экспертизы проектной документации на строительство;
  • Основания для автоматического блокирования изготовления экспертного отчета (в том числе положительного отчета) с использованием ЕГЭССС;
  • Наполнение ЕГЭССС проектной документацией на строительство, которая была разработана до введения ЕГЭССС (об объектах, не принятых в эксплуатацию);
  • Ведение журналов авторского надзора в электронной форме с использованием ЕГЭССС;
  • Предоставление возможности заложения проектной документации на строительство объектов, по классу последствий (ответственности) относящихся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями (кроме документации, на которую распространяется действие Закона Украины "О государственной тайне", в страховой фонд документации Украины с использованием ЕГЭССС (по желанию разработчика проектной документации на строительство);
  • Ужесточение ответственности исполнителей работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры.

Шуляк также добавила, что в рамках утверждения "Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы" до декабря 2025 года в ЕГЭССС нужно интегрировать всю градостроительную документацию.

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