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Україна виборола "золото" на етапі юніорської серії Гран-прі з фігурного катання

Фото: Україна виборола "золото" з фігурного катання (/t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Змагання у танцях на льоду завершилися перемогою українського дуету Ірина Підгайна та Артем Коваль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України

Підопічні Галини Чурілової та Олени Онищенко вибороли золото з трьома особистими рекордами:

  • у ритмічному танці,
  • довільному танці,
  • а також за сумою двох днів - 149,42,

Україна випередила на 3,14 бала срібних призерів американців Ялі Педерсен та Джеффрі Чена.  

"Відзначимо, що для Ірини Підгайної, якій завтра виповнюється 15, та 19-річного Артема Коваля це перша медаль в юніорській серії Гран-прі", - повідомили в комітеті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український дует в складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова вперше за 12 років виборов для України "золото" у танцях на льоду на етапі юніорської серії Гран-прі ISU з фігурного катання.

Про те, які перемоги стали найзнаковішими за час незалежності України можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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