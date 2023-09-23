Україна виборола "золото" на етапі юніорської серії Гран-прі з фігурного катання

Підопічні Галини Чурілової та Олени Онищенко вибороли золото з трьома особистими рекордами:

у ритмічному танці,

довільному танці,

а також за сумою двох днів - 149,42,

Україна випередила на 3,14 бала срібних призерів американців Ялі Педерсен та Джеффрі Чена.

"Відзначимо, що для Ірини Підгайної, якій завтра виповнюється 15, та 19-річного Артема Коваля це перша медаль в юніорській серії Гран-прі", - повідомили в комітеті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український дует в складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова вперше за 12 років виборов для України "золото" у танцях на льоду на етапі юніорської серії Гран-прі ISU з фігурного катання.

Про те, які перемоги стали найзнаковішими за час незалежності України можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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