Вперше за 12 років. Україна у Стамбулі виборола "золото" з фігурного катання
Український дует в складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова виборов "золото" у танцях на льоду на етапі юніорської серії Гран-прі ISU з фігурного катання, що зараз проходить в Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
Вихованці харківської школи й зокрема Галини Чурілової стали другими у ритм-танці, але після довільної програми змогли піднятися на підсумкове перше місце з результатом 148.82, випередивши на 2,45 бала срібних призерів американців Йолі Педерсен і Джефрі Чена.
"Відзначимо, що для України це перше золото у юніорській серії Гран-прі з 2015 року, а саме в танцях на льоду перша медаль найвищого ґатунку за останні 12 років!", - повідомили в комітеті.
Українські фігуристи на їх довільний танець обрали композиції Мадонни.
Реакція фігуристів
Фігуристи поділилися враженнями після перемоги у Стамбулі. Підопічні Галини Чурілової та Мар’яни Козлової зізналися, що не можуть повірити у те, що їм вдалося здобути перше для України золото у танцях на льоду на етапі юніорського Гран-прі за останні 12 років.
"Коли ставиш собі мету досягти чогось... У тебе стільки думок про те, що ти скажеш. Але зараз, коли ми перемогли, бракує слів, емоції переповнюють", - зізнається Микита Погорєлов.
17-річна Марія та 20-річний Микита через постійні ракетні обстріли змушені були залишити рідний Харків і дуже вдячні Федерації фігурного катання Австрії, яка надала їм умови для тренувань у Відні.
"Пишаюся тим, що ми українці й можемо виступати за нашу країну та робити щось для неї у такий складний час". – підкреслила Марія Пінчук.
Нагадаємо, за майже 32 роки незалежності українські спортсмени вибороли 35 золотих медалей на літніх олімпіадах та 3 на зимових. Вони ставали абсолютними чемпіонами світу і завдяки ним мільйони іноземців почули наш гімн.
Про те, які перемоги стали найзнаковішими за час незалежності України можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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