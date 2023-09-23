Украина завоевала "золото" на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию

Подопечные Галины Чуриловой и Елены Онищенко добыли в борьбе золото с тремя личными рекордами:

в ритмическом танце,

произвольном танце,

а также по сумме двух дней - 149,42,

Украина опередила 3,14 балла серебряных призеров американцев Яли Педерсен и Джеффри Чена.

"Отметим, что для Ирины Подгайной, которой завтра исполняется 15, и 19-летнего Артема Коваля, это первая медаль в юниорской серии Гран-при", - сообщили в комитете.

Напомним, ранее мы писали, что украинский дуэт в составе Марии Пинчук и Никиты Погорелова впервые за 12 лет завоевал для Украины "золото" в танцах на льду на этапе юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию.

О том, какие победы стали самыми знаковыми за время независимости Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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